ФК «Урал» обыграл ярославский «Шинник» в 18 туре Первой лиги

Футбольный клуб «Урал» победил ярославский «Шинник» в 18 туре Мелбет-Первой лиги. Игра проходила в Ярославле и закончилась со счетом 0:2 (0:1).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На 22 минуте счет открыл игрок «Урала» Мингиян Бевеев после ошибки вратаря хозяев. В начале второго тайма полузащитник Андрей Егорычев увеличил преимущество «Урала», удачно сыграв на добивании.

Это первый матч экс-игрока сборной России Олега Шатова в качестве и. о. главного тренера ФК «Урал». Напомним, на этом посту он сменил Евгения Аверьянова.

По итогам матча «Урал» поднялся на третье место Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с 30 очками. У «Шинника» 18 очков, он находится на 16 строчке ФНЛ.

В прошлом туре «Урал» сыграл вничью с московской «Родиной». Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 0:0.

Следующий тур ФНЛ «Урал» проведет дома: 16 ноября сыграет с красноярским «Енисеем» в Екатеринбурге.

Виталий Красиков