Евгений Аверьянов покинул пост главного тренера ФК «Урал»

Евгений Аверьянов покинул пост главного тренера в футбольном клубе «Урал», сообщила пресс-служба команды. По словам президента клуба Григория Иванова, причина отставки — низкое положение «Урала» в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Аверьянов

Фото: ФК «Урал» Евгений Аверьянов

Фото: ФК «Урал»

«Он принял команду в трудной ситуации, проделал колоссальную работу. Однако этого оказалось недостаточно: по итогам первого круга наша команда занимает лишь 4-е место в турнирной таблице»,— сказал господин Иванов.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Олег Шатов. С июня он работал помощником в штабе Евгения Аверьянова, когда тот сменил Виктора Гончаренко на посту главного тренера «Урала».

После 17 туров ФНЛ «Урал» занимает четвертое место в турнирной таблице с 27 очками (команда по личным встречам опережает «Сочи», у которого столько же очков). Первую строчку ФНЛ занимает московское «Торпедо», набравшее 33 очка.

Напомним, в последнем матче «Урал» сыграл вничью с московской «Родиной». Для уральского клуба это был третий матч лиги подряд без побед.

Виталий Красиков