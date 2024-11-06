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Евгений Аверьянов покинул пост главного тренера ФК «Урал»

Евгений Аверьянов покинул пост главного тренера в футбольном клубе «Урал», сообщила пресс-служба команды. По словам президента клуба Григория Иванова, причина отставки — низкое положение «Урала» в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Евгений Аверьянов

Евгений Аверьянов

Фото: ФК «Урал»

Евгений Аверьянов

Фото: ФК «Урал»

«Он принял команду в трудной ситуации, проделал колоссальную работу. Однако этого оказалось недостаточно: по итогам первого круга наша команда занимает лишь 4-е место в турнирной таблице»,— сказал господин Иванов.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Олег Шатов. С июня он работал помощником в штабе Евгения Аверьянова, когда тот сменил Виктора Гончаренко на посту главного тренера «Урала».

После 17 туров ФНЛ «Урал» занимает четвертое место в турнирной таблице с 27 очками (команда по личным встречам опережает «Сочи», у которого столько же очков). Первую строчку ФНЛ занимает московское «Торпедо», набравшее 33 очка.

Напомним, в последнем матче «Урал» сыграл вничью с московской «Родиной». Для уральского клуба это был третий матч лиги подряд без побед.

Виталий Красиков

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