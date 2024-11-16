Житель Чувашии отдал 5,5 млн рублей, поверив в «операцию против террористов»

48-летний житель Шумерлинского округа стал жертвой мошенников, которые убедили его продать машину и взять кредиты, чтобы избежать якобы уголовной ответственности. Мужчина передал более 5,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

Как уточнили в ведомстве, 5 ноября потерпевшему позвонили неизвестные через мессенджер, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они заявили, что с его банковского счета якобы был совершен перевод на финансирование террористов. Под предлогом «поимки преступников» злоумышленники убедили мужчину взять кредиты на сумму более 3 миллионов рублей и передать деньги посредникам в Москве. Позже они настояли, чтобы он срочно продал автомобиль, чтобы «разблокировать счета».

Супруга мужчины сразу заподозрила обман, но он, связанный обещанием «неразглашения», отказывался слушать предупреждения. Лишь после продажи машины и очередного перевода средств жена уговорила его обратиться в полицию.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Между тем потерпевший до сих пор уверен, что участвовал в спецоперации правоохранительных органов.

Анар Зейналов