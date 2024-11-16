В ГИБДД рассказали подробности ДТП на уральской трассе, где погибли пять человек

Авария с грузовым автомобилем на трассе Серов — Североуральск — Ивдель, в которой погибли пять человек, предварительно произошла из-за потери управления и выезда на встречную полосу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

По данным госавтоинспекции, 32-летняя водитель Kia Ceed не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузопассажирским автомобилем «ГАЗ Бизнес». В аварии погибли пять человек, трое пострадавших из грузовой машины находятся в больнице.

«Компания друзей каталась на автомобиле, принадлежащем одному из пассажиров. Собственник Kia Ceed права управления транспортным средством не имела. Автомобилем управляла ее знакомая, водительский стаж которой составлял 12 лет»,— добавили в ГИБДД.

Органы внутренних дел возбудили уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, в Свердловской области с начала года в ДТП погибло 276 человек. Из них 13 — дети.

Виталий Красиков