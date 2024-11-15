С начала года в Свердловской области в ДТП погибло 276 человек

В Свердловской области с начала 2024 года в ДТП погибло 276 человек. Из них 13 — дети, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Ежегодно в третье воскресенье ноября во всем мире отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП. В этот день мы вспоминаем тех, кто погиб в результате аварий. Но вместе с тем, это повод еще раз напомнить участникам дорожного движения о необходимости ответственного поведения на дороге»,— рассказали в госавтоинспекции.

Напомним, ранее на ул. Бебеля в Екатеринбурге столкнулись легковые автомобили Bentley и Hyundai. Двух водителей с травмами головы и ушибами доставили в больницу.

Виталий Красиков