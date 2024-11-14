В Сочи 17 ноября изменят движение общественного транспорта из-за крестного хода

В воскресенье, 17 ноября, в Сочи пройдет крестный ход, посвященный дню Святого Михаила Архангела — покровителя города. В связи с мероприятием изменят схему движения общественного транспорта и введут временные ограничения для автомобилей, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Шествие начнется в 10:00 от кафедрального собора Святого князя Владимира и пройдет по улицам Виноградной, Егорова, Курортному проспекту, Поярко, Несебрской и Москвина к храму Святого Михаила Архангела. Для обеспечения безопасности на маршруте с 9:00 до 14:00 ограничат движение транспортных средств.

Также в указанный период изменится движение общественного транспорта: временно приостановят работу автобусы на маршрутах №2М, 15, 17 и 23, проходящие через этот участок. Подробная информация о временных изменениях в дорожной схеме и перечень маршрутов доступны на официальном сайте города.

Мария Удовик