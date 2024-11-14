Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи 17 ноября изменят движение общественного транспорта из-за крестного хода

В воскресенье, 17 ноября, в Сочи пройдет крестный ход, посвященный дню Святого Михаила Архангела — покровителя города. В связи с мероприятием изменят схему движения общественного транспорта и введут временные ограничения для автомобилей, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Шествие начнется в 10:00 от кафедрального собора Святого князя Владимира и пройдет по улицам Виноградной, Егорова, Курортному проспекту, Поярко, Несебрской и Москвина к храму Святого Михаила Архангела. Для обеспечения безопасности на маршруте с 9:00 до 14:00 ограничат движение транспортных средств.

Также в указанный период изменится движение общественного транспорта: временно приостановят работу автобусы на маршрутах №2М, 15, 17 и 23, проходящие через этот участок. Подробная информация о временных изменениях в дорожной схеме и перечень маршрутов доступны на официальном сайте города.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...