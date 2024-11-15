Бастрыкин проконтролирует обеспечение ребенка-инвалида лечебным питанием в Уфе

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о результатах процессуальной проверки по жалобе матери ребенка-инвалида. Жительница Уфы сообщила, что ее десятилетнего сына с паллиативным статусом длительное время не обеспечивают жизненно необходимым лечебным питанием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам заявительницы, в апреле 2019 года суд вынес решение о том, что ребенку должна быть предоставлена специализированная смесь, но до сих пор оно не исполнено. Заявительница покупает питание за свой счет, что для нее финансово затруднительно.

Майя Иванова