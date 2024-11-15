Главам сократят поселения

Соавтор законопроекта о местном самоуправлении (МСУ), депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников на форуме «Города России» в Екатеринбурге презентовал новую редакцию закона. Он сообщил о ликвидации городских и сельских поселений до февраля 2035 года, опроверг информацию о желании властей «повыгонять» чиновников и заявил о переходе 20 российских регионов на одноуровневую систему МСУ с городскими и муниципальными округами до вступления закона в силу. Свердловские власти отметили важность сохранения «вертикального общения» муниципалитетов с руководством региона и призвали прописать в законе равный объем полномочий для муниципальных образований агломерации. С подробностями — корреспондент «Ъ-Урал» Василий Алексеев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа форума «Города России» в Екатеринбурге.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Работа форума «Города России» в Екатеринбурге.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Обсуждение новой редакции закона о МСУ прошло в главном зале МВЦ «Екатеринбург-Экспо» в рамках форума «Города России», посвященного развитию муниципалитетов. За дискуссией свердловских и федеральных властей наблюдали несколько тысяч человек, включая более 100 глав из разных субъектов. В начале опытом взаимодействия с главами 72 городов и 22 районов Свердловской области поделился губернатор Евгений Куйвашев. Он напомнил, что проработал на муниципальной службе 18 лет и знает «насколько важно вертикальное общение».

«Мы ежеквартально, когда я начинал работать губернатором, это уже больше 12 лет назад, я тогда собрал глав, познакомился и договорились, что будем встречаться по два дня каждый квартал, и мы эту традицию продолжаем»,— сказал глава региона.

Господин Куйвашев отметил, что в первый день представители власти обсуждают реализацию национальных проектов, во второй — внутреннюю политику региона и «некоторые муниципалитеты». Он добавил, что после официальной части идет неформальное общение и «спартакиада среди глав». «Сборные команды управленческих округов, отдельно команду выставляет Екатеринбург и законодательное собрание. По итогам, как сыграют, какое место займет тот или иной управленческий округ, мы даем призы: от хоккейных кортов до лыжных баз, и это все на спичках главы уже разыгрывают»,— пояснил Евгений Куйвашев.

Губернатор добавил, что несколько лет подряд средства на объекты получала команда глав Восточного управленческого округа.

«Мужики все коренастые, невысокие, но выигрывают всех, естественно, другие округа включились. Если раньше команда правительства могла их обыграть на раз-два, сейчас я уже сомневаюсь»,— сказал господин Куйвашев.

Глава региона отметил, что «призы» для победителей обходятся для бюджета области в 5-10 млн руб.

«Но не эта суть важна, важно командное общение. Вы бы видели, у нас очень много женщин среди глав администраций, как они болеют, чирлидеры отдыхают»,— подчеркнул он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Впрочем, команда руководителей муниципальных образований может измениться в связи с реформой МСУ. Депутат Госдумы Павел Крашенинников отметил, что после принятия законопроекта представители власти городских и сельских поселений смогут доработать до завершения своих полномочий, после чего соответствующие типы муниципалитетов будут ликвидированы. «Мы договорились, что срок перехода на новую систему будет большой, до 1 февраля 2035 года. Должно быть исчерпание полномочий и субъекты федерации должны принять специальные законы по передаче полномочий»,— сказал он.

Законопроект «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти», подготовленный главами комитетов Совета федерации и Думы по госстроительству Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым, был принят в первом чтении 25 января 2022 года. Однако процесс подготовки ко второму чтению затянулся, и к документу депутаты вернулись лишь в осеннюю сессию-2024. Одной из самых дискуссионных новелл проекта стало упразднение муниципалитетов первого уровня (городских и сельских поселений) и переход на одноуровневую систему МСУ с городскими и муниципальными округами. В первом варианте документа для этого был запланирован переходный период до 1 января 2028 года.

Господин Крашенинников заверил, что у властей нет задачи «перебрать, повыгонять» чиновников. «Важно сохранение кадрового состава муниципальных образований. Уже в поправках ко второму чтению появилась возможность создания территориальных органов местной администрации, принцип пешей доступности до власти очень важен»,— подчеркнул он.

По словам депутата, муниципалитетам предложат три неотъемлемых полномочия и двадцать полномочий, которые могут быть переданы региону. «Другая история полномочия, которые по умолчанию, в силу закона, осуществляет регион, но он сможет их передать вниз в муниципалитет с деньгами и с контролем, будет 28 таких полномочий»,— добавил Павел Крашенинников.

Депутат отметил, что в Свердловской области «больше 60% муниципалитетов уже на одноуровневой системе». Он добавил, что закон до вступления в силу «начал жить своей жизнью» в российских регионах.

«В 20 субъектах федерации уже полностью перешли на одноуровневую систему, с ними в том числе обсуждали, какие плюсы, какие минусы — огромные плюсы есть»,— сказал господин Крашенинников.

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева поблагодарила Павла Крашенинникова за подключение организации к обсуждению законопроекта и призвала его «защитить людей, которые более 25 лет работают на одном месте». «Закон ведь это тоже люди. За каждым из них семьи, дети, внуки. У нас 18,4 тыс. муниципальных служащих, из которых 3 тыс. сложили полномочия, чтобы пойти воевать. У нас 127 глав героически погибли»,— добавила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что закон позволит муниципалитетам участвовать в осуществлении полномочий, не относящихся к их уровню.

«Такие расходы уже не могут признаваться нецелевыми. Сегодня практика складывается таким образом, что главы зачастую не берут ответственность за принятие решения, понимая, что расходы могут быть признаны нецелевыми со всеми вытекающими последствиями»,— пояснил мэр.

Господин Орлов предложил закрепить в законе равный объем полномочий для всех муниципальных образований, которые входят в состав агломерации. «Важно продолжить работу, которая осуществлялась в последние годы в части выработки внутриагломерационного взаимодействия. Мы с коллегами ведем работу по развитию Екатеринбургской городской агломерации, которая состоит из 14 муниципальных образований»,— напомнил он и подчеркнул, что «время закона пришло».

Василий Алексеев