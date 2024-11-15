Федор Смолов в полицию не обращался

Футболист «Краснодара» Федор Смолов не обращался в полицию Казани после пропажи дорогостоящих часов после матча чемпионата России с казанским «Рубином», сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что дорогостоящие часы пропали у футболиста Смолова после матча с казанцами. В воскресенье «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Рубином» (1:1) в матче 15-го тура Российской премьер-лиги. После матча защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес заявил, что с вещами одного из партнеров по команде случилась «непредвиденная ситуация». По информации «Спорт-Экспресса», стоимость потерянных часов составляет около 7–8 млн руб. Игрок оставлял их в шкафчике раздевалки, но после матча найти не сумел.

Федору Смолову 34 года, он вернулся в «Краснодар» летом и отметился в этом сезоне двумя голами и тремя результативными передачами в 17 матчах.

«РИА Новости»