Мужские государства
К Международному дню мужчин «Ъ» посчитал их всех
19 ноября около 80 стран мира будут отмечать Международный день мужчин. Праздник задумывался как одна из альтернатив официально признанному ООН Международному женскому дню (речь про 8 марта). Он призван подчеркнуть позитивный вклад мужского пола в жизнь всего общества и отдельно взятых семей, а также привлечь внимание к существующим у мужчин проблемам. «Ъ» к этой дате решил выяснить, в каких странах мужчин больше, чем женщин.
Сначала общемировые данные. По статистике, мальчиков во всем мире появляется на свет больше, чем девочек. В среднем соотношение при рождении составляет 105–107 мужчин на 100 женщин. Однако по мере взросления ряды мужчин редеют, в том числе из-за более высокой смертности и низкой продолжительности жизни. Причины тому самые разные, а следствие одно: в целом количество мужчин и женщин в мире примерно равно. По последним оценкам, мужчин все же на 45 млн больше, в процентах соотношение составляет 50,3% к 49,7%.
Показатели в разных странах могут варьироваться, однако есть такие, где диспропорция особенно заметна. Список стран, в которых количественно мужчины значительно преобладают над женщинами, возглавляет Катар — единственная страна, где их больше в два с лишним раза. В десятку входят и другие государства Ближнего Востока: ОАЭ, Бахрейн, Оман, Кувейт, Саудовская Аравия. Эксперты объясняют такой перекос большим притоком мигрантов-мужчин — преимущественно из развивающихся стран Азии, Африки и Южной Америки. В частности, в Катаре на приезжих приходится более 80% населения.
В целом, даже исключая «ближневосточную аномалию», данные ООН показывают, что мужское население преобладает во многих странах азиатского региона.
Всего в исследовании ООН более 230 государств и территорий. Даны страны-лидеры. При составлении рейтинга исключались автономные и зависимые территории, образования со спорным статусом.
Если же посмотреть на весь мировой рейтинг по численности мужчин и женщин, то можно заметить, что Восточная Европа выделяется числом женщин. В список стран, где женское население значительно преобладает над мужским, попадает и Россия, и другие страны постсоветского пространства.
Всего в исследовании ООН более 230 государств и территорий. Даны страны-лидеры. При составлении рейтинга исключались автономные и зависимые территории, образования со спорным статусом.
Если брать количественные показатели, то картинка предсказуемая: больше всего мужчин живет в самых густонаселенных странах мира. В том числе в Индии и Китае, где население уже перевалило за миллиардную отметку, насчитывается 742 млн и 725 млн представителей мужского пола соответственно. При этом и в той, и в другой стране мужчины преобладают. Этому поспособствовали в том числе и культурные факторы — традиционное предпочтение семей иметь детей-мальчиков и связанная с этим практика дородового выбора пола ребенка. Входит в десятку лидеров и Россия. По оценкам ООН, в стране 67 млн мужчин, но женщин на 10 млн больше.