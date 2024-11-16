Мужские государства

19 ноября около 80 стран мира будут отмечать Международный день мужчин. Праздник задумывался как одна из альтернатив официально признанному ООН Международному женскому дню (речь про 8 марта). Он призван подчеркнуть позитивный вклад мужского пола в жизнь всего общества и отдельно взятых семей, а также привлечь внимание к существующим у мужчин проблемам. «Ъ» к этой дате решил выяснить, в каких странах мужчин больше, чем женщин.

Сначала общемировые данные. По статистике, мальчиков во всем мире появляется на свет больше, чем девочек. В среднем соотношение при рождении составляет 105–107 мужчин на 100 женщин. Однако по мере взросления ряды мужчин редеют, в том числе из-за более высокой смертности и низкой продолжительности жизни. Причины тому самые разные, а следствие одно: в целом количество мужчин и женщин в мире примерно равно. По последним оценкам, мужчин все же на 45 млн больше, в процентах соотношение составляет 50,3% к 49,7%.

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Показатели в разных странах могут варьироваться, однако есть такие, где диспропорция особенно заметна. Список стран, в которых количественно мужчины значительно преобладают над женщинами, возглавляет Катар — единственная страна, где их больше в два с лишним раза. В десятку входят и другие государства Ближнего Востока: ОАЭ, Бахрейн, Оман, Кувейт, Саудовская Аравия. Эксперты объясняют такой перекос большим притоком мигрантов-мужчин — преимущественно из развивающихся стран Азии, Африки и Южной Америки. В частности, в Катаре на приезжих приходится более 80% населения.

В целом, даже исключая «ближневосточную аномалию», данные ООН показывают, что мужское население преобладает во многих странах азиатского региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всего в исследовании ООН более 230 государств и территорий. Даны страны-лидеры. При составлении рейтинга исключались автономные и зависимые территории, образования со спорным статусом.

Всего в исследовании ООН более 230 государств и территорий. Даны страны-лидеры. При составлении рейтинга исключались автономные и зависимые территории, образования со спорным статусом.



Если же посмотреть на весь мировой рейтинг по численности мужчин и женщин, то можно заметить, что Восточная Европа выделяется числом женщин. В список стран, где женское население значительно преобладает над мужским, попадает и Россия, и другие страны постсоветского пространства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всего в исследовании ООН более 230 государств и территорий. Даны страны-лидеры. При составлении рейтинга исключались автономные и зависимые территории, образования со спорным статусом.

Всего в исследовании ООН более 230 государств и территорий. Даны страны-лидеры. При составлении рейтинга исключались автономные и зависимые территории, образования со спорным статусом.



Если брать количественные показатели, то картинка предсказуемая: больше всего мужчин живет в самых густонаселенных странах мира. В том числе в Индии и Китае, где население уже перевалило за миллиардную отметку, насчитывается 742 млн и 725 млн представителей мужского пола соответственно. При этом и в той, и в другой стране мужчины преобладают. Этому поспособствовали в том числе и культурные факторы — традиционное предпочтение семей иметь детей-мальчиков и связанная с этим практика дородового выбора пола ребенка. Входит в десятку лидеров и Россия. По оценкам ООН, в стране 67 млн мужчин, но женщин на 10 млн больше.

Ольга Шкуренко