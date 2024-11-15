Нижнекамская ТЭЦ вложит 156 млн рублей в модернизацию оборудования

Нижнекамская ТЭЦ выделит 156 млн руб. на техническое перевооружение одного из котлов. Контракт заключат с единственным поставщиком. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

В рамках проекта на одном из котлоагрегатов заменят конвективный пароперегреватель (КПП), нижние коллекторы экранов, а также панели левого, правого, заднего и фронтового экранов. Работы включают строительно-монтажные и пусконаладочные этапы. Это часть третьего этапа модернизации оборудования.

Ранее сообщалось, что предприятие планирует вложить 193,5 млн руб. в ремонт котельного оборудования.

Анар Зейналов