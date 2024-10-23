На ремонт оборудования Нижнекамской ТЭЦ выделят 193,5 млн рублей

На ремонт котельного оборудования Нижнекамской ТЭЦ планируется направить 193,5 млн руб. Информация об этом размещена в тендере на портале госзакупок.

Для нужд Нижнекамской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), входящей в структуру «Татэнерго», выделено почти 193,5 млн руб. на капитальный и текущий ремонт основного и вспомогательного котельного оборудования. Работы включают ремонт котлов, трубопроводов и вспомогательных систем, а также балансировку вращающихся механизмов.

Кроме того, подрядчику предстоит закупить и установить необходимые материалы и запчасти в соответствии с требованиями и стандартами ПАО «Татнефть». Подрядчик несет ответственность за качество используемых материалов и их соответствие нормативной документации.

Ремонтные работы начнутся в 2024 году и должны быть завершены до конца 2025 года.

Ранее стало известно, что в Набережных Челнах на капитальный и текущий ремонт паровых котлов и трубопроводов для нужд местной ТЭЦ, филиала АО «Татэнерго» выделят 76,4 млн руб.

Анар Зейналов