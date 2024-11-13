Адвокат экс-мэра Сургута Филатова обжаловал его арест

Адвокат бывшего мэра Сургута Андрея Филатова подал апелляционную жалобу на его арест, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции ХМАО (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Филатов

Фото: Telegram-канал Андрея Филатова Андрей Филатов

Фото: Telegram-канал Андрея Филатова

«В настоящее время материал находится на стадии подготовки для направления в суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»,— рассказали в пресс-службе.

Напомним, ранее Андрея Филатова отправили в СИЗО до 3 января 2025 года. Он обвиняется по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемый получил более 6 млн руб. при незаконном заключении договоров подряда на обслуживание многоквартирных домов в Нижневартовске.

Андрей Филатов был избран мэром Сургута в 2021 году. В апреле 2024 года он досрочно сложил полномочия, заявив, что это решение носит «сугубо личный характер» и не несет «политического либо другого внешнего подтекста».

Виталий Красиков