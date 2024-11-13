Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Адвокат экс-мэра Сургута Филатова обжаловал его арест

Адвокат бывшего мэра Сургута Андрея Филатова подал апелляционную жалобу на его арест, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции ХМАО (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра).

Андрей Филатов

Андрей Филатов

Фото: Telegram-канал Андрея Филатова

Андрей Филатов

Фото: Telegram-канал Андрея Филатова

«В настоящее время материал находится на стадии подготовки для направления в суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»,— рассказали в пресс-службе.

Напомним, ранее Андрея Филатова отправили в СИЗО до 3 января 2025 года. Он обвиняется по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемый получил более 6 млн руб. при незаконном заключении договоров подряда на обслуживание многоквартирных домов в Нижневартовске.

Андрей Филатов был избран мэром Сургута в 2021 году. В апреле 2024 года он досрочно сложил полномочия, заявив, что это решение носит «сугубо личный характер» и не несет «политического либо другого внешнего подтекста».

Виталий Красиков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...