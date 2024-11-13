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Ремонтные работы повлияют на расписание электричек в Сочи и Туапсе

Российские железные дороги скорректируют график движения некоторых пригородных поездов на участке Туапсе — Имеретинский курорт в связи с ремонтными работами. Изменения будут действовать с 14 по 22 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба дептранса Сочи.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Корректировки затронут маршруты между станциями Туапсе, Имеретинский курорт, Лоо и Аэропорт Сочи. Часть поездов будет следовать по измененному расписанию, некоторые прибудут на конечные станции с задержкой до 23 минут.

В частности, 14 ноября электропоезд №6812 «Имеретинский курорт — Туапсе» отправится в 22:12 и прибудет в пункт назначения в 01:58. С 14 по 20 ноября поезд №6804 того же направления будет прибывать в Туапсе на 23 минуты позже обычного.

Дептранс рекомендует пассажирам заблаговременно планировать поездки с учетом временных изменений в расписании.

«Ъ-Сочи» писал, что компания РЖД открыла продажу билетов в города Краснодарского края на новогодние праздники. Стоимость проезда варьируется от 3,9 тыс. руб. за место в плацкартном вагоне до 11,5 тыс. за купе. Билеты из Москвы в Сочи на даты ближе к Новому году уже раскуплены.

Вячеслав Рыжков

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