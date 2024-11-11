Ближе к Новому году ж/д билеты из Москвы в Сочи раскуплены

Российские железные дороги (РЖД) открыли продажу билетов в города Краснодарского края на новогодние праздники. Стоимость проезда варьируется от 3,9 тыс. руб. за место в плацкартном вагоне до 11,5 тыс. за купе, пишет «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

На маршруте Москва-Краснодар доступны билеты на поезда, отправляющиеся 28 и 29 декабря. Цены на плацкарт начинаются от 3,9 тыс. руб., на купе – от 4,9 тыс.

Из Санкт-Петербурга в Сочи можно уехать 30 декабря. Путешествие займет более двух суток. Стоимость плацкарта составляет от 6,2 тыс. руб., купе – от 7,5 тыс.

На направлении Москва-Сочи большинство билетов на 28 и 29 декабря уже раскуплены. На 30 декабря есть несколько свободных мест в купе по цене от 6,9 тыс. руб. На поезда, отправляющиеся 31 декабря, цены достигают 11,5 тыс. руб. за купе.

Из Москвы в Анапу на 30 декабря остались единичные места в купе по цене от 7 тыс. руб. На 31 декабря стоимость плацкарта составляет от 5,9 тыс. руб., купе – от 11,3 тыс.

Прямых рейсов в Геленджик из Москвы и Санкт-Петербурга нет. Также отсутствуют поезда из северной столицы в Анапу.

«Ъ-Сочи» писал, что Адлер станет одним из самых популярных ж/д направлений на новогодние праздники. Наряду с ним повышенным спросом пользуются Анапа и Новороссийск. ФПК предлагает 945 тыс. мест для пассажиров в южном направлении — с 23 декабря по 8 января.

Вячеслав Рыжков