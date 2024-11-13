В Казани сузят дорогу на улице Гоголя и закроют тротуар на 3 месяца

В Казани с 20 ноября введут ограничения на движение пешеходов и автомобилей на ул. Гоголя. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

До 28 февраля в районе здания № 58/12 по ул. Карла Маркса и ул. Гоголя закроют тротуар. Причиной ограничений станет ремонт фасада и крыши дома.

В выходные дни, с начала работ до конца февраля, будут частично сужать проезжую часть в районе ремонтируемого объекта на ул. Гоголя.

Ранее стало известно, что на ул. Рябиновой в поселке Восточный ограничат движение автомобилей.

Диана Соловьёва