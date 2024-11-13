В Казани в поселке Восточный ограничат движение по одной из улиц
В казанском поселке Восточный ограничат движение транспорта на ул. Рябиновой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.
Причиной ограничения движения станут работы по ответвлению газопровода. Проезжую часть в районе дома № 2е с 19 ноября по 2 декабря полностью перекроют.
Сейчас в Казани действуют ограничения по движению и стоянке транспорта рядом с Центральным стадионом в связи с проведением выставки трофейной техники НАТО. Они будут длиться до 21 ноября.