В Казани в поселке Восточный ограничат движение по одной из улиц

В казанском поселке Восточный ограничат движение транспорта на ул. Рябиновой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Причиной ограничения движения станут работы по ответвлению газопровода. Проезжую часть в районе дома № 2е с 19 ноября по 2 декабря полностью перекроют.

Сейчас в Казани действуют ограничения по движению и стоянке транспорта рядом с Центральным стадионом в связи с проведением выставки трофейной техники НАТО. Они будут длиться до 21 ноября.

Диана Соловьёва