Суд Екатеринбурга ограничил свободу электрику по делу о гибели подростка

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил наказание в виде двух лет и шести месяцев ограничения свободы 40-летнему электрику, подключавшего водомат к электросети, от удара тока которого погиб подросток, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

Он признан виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), суд также на 2,5 года лишил его права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с работой с электрооборудованием. Кроме того, суд взыскал в пользу родственников погибшего в качестве компенсации морального вреда в общем размере 3 млн руб., а также расходы на погребение. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, следствие установило, что 3 июля 2023 года обвиняемый «проявил преступную небрежность», когда подключал автомат по продаже воды на ул. Омской в Екатеринбурге к электросетям жилого дома, поскольку там не было установлено устройство заземления. В этот же день около 22 часов 15-летний подросток пытался достать мяч, который закатился за автомат, и встал на забор жилого комплекса по ул. Советской, а руками взялся за металлический забор и металлическую стойку, из-за чего погиб от удара током.

Ирина Пичурина