На трассе Пермь—Екатеринбург произошло ДТП с двумя грузовиками и микроавтобусом

На 54 км трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь (подъезд п. Ачит) произошло ДТП с двумя грузовыми автомобилями и микроавтобусом. Движение в направлении Екатеринбурга временно ограничено, сообщили в пресс-службе ГИБДД Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ГИБДД Пермского края Фото: Пресс-служба ГИБДД Пермского края Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба ГИБДД Пермского края Фото: Пресс-служба ГИБДД Пермского края

По предварительным данным, водитель грузовой машины MAN не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение. Затем с машиной столкнулись микроавтобус Mercedes и грузовой автомобиль Hyundai, ехавшие в попутном направлении.

На месте ДТП работают экстренные службы. «Предпринимаются меры к освобождению проезжей части и восстановлению движения»,— добавили в ГИБДД.

Напомним, ранее на 312 км дороги Пермь — Екатеринбург произошло ДТП, во время которого столкнулись грузовые автомобили Scania и «Камаз». Инцидент случился около Ревды.

Виталий Красиков