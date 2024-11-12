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На трассе Пермь—Екатеринбург произошло ДТП с двумя грузовиками и микроавтобусом

На 54 км трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь (подъезд п. Ачит) произошло ДТП с двумя грузовыми автомобилями и микроавтобусом. Движение в направлении Екатеринбурга временно ограничено, сообщили в пресс-службе ГИБДД Пермского края.

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Фото: Пресс-служба ГИБДД Пермского края

Фото: Пресс-служба ГИБДД Пермского края

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Фото: Пресс-служба ГИБДД Пермского края

Фото: Пресс-служба ГИБДД Пермского края

По предварительным данным, водитель грузовой машины MAN не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение. Затем с машиной столкнулись микроавтобус Mercedes и грузовой автомобиль Hyundai, ехавшие в попутном направлении.

На месте ДТП работают экстренные службы. «Предпринимаются меры к освобождению проезжей части и восстановлению движения»,— добавили в ГИБДД.

Напомним, ранее на 312 км дороги Пермь — Екатеринбург произошло ДТП, во время которого столкнулись грузовые автомобили Scania и «Камаз». Инцидент случился около Ревды.

Виталий Красиков

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