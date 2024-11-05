На трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись два грузовика
На 312 км дороги Пермь — Екатеринбург произошло ДТП, во время которого столкнулись два грузовика Scania и «Камаз», сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Фото: ГИБДД Свердловской области
Инцидент случился около Ревды. По предварительным данным, пострадавших в результате аварии не было, но в направлении Екатеринбурга организовали реверсивное движение. Ограничения были сняты в 2:00.
Напомним, ранее в Свердловской области за сутки произошло 61 ДТП из-за осложнения погодных условий и образования гололеда на дорогах. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в северо-западной и восточной частях региона.