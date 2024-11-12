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Прокуратура проверит гибель мужчины из-за пожара в Лабытнанги

Прокуратура организовала проверку из-за гибели 41-летнего мужчины после пожара в многоквартирном доме на ул. Школьная в Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ — ЯНАО). Его тело нашли при разборе обрушенных конструкций, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пожар произошел в ночь на 12 ноября. Его площадь составила 647 кв. м. В сгоревшем доме было 20 квартир.

На данный момент следователи выясняют причину пожара. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— добавили в прокуратуре.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в СНТ «Строитель-3» в Тюменской области во время тушения пожара в двухэтажном доме нашли тела трех человек. По данным следствия, были найдены тела 59-летнего мужчины и двух женщин 60 и 83 -х лет без внешних признаков криминальной смерти.

Виталий Красиков

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