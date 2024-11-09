В Тюменской области в пожаре погибли три человека, СКР начал проверку

В СНТ «Строитель-3» в Тюменской области во время тушения пожара в двухэтажном доме нашли тела трех человек, сообщили в СКР по Тюменской области. По данным следователей, были найдены тела 59-летнего мужчины и двух женщин 60 и 83 -х лет без внешних признаков криминальной смерти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Пожар произошел около девяти вечера 8 ноября. Одна из версий случившегося – неисправность печного оборудования и электропроводки. Следователями организована проверка. «На месте происшествия работают следователи СК России. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы»,– прокомментировали в региональном СКР.