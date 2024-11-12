Прокуратура ЯНАО начала проверку из-за сгоревшего дома в Лабытнанги

В Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) ночью 12 ноября произошел пожар в деревянном многоквартирном доме, прокуратура региона организовала проверку, сообщили в ведомстве.

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Возгорание произошло в доме №2 по улице Школьная около 4:30. Дом полностью уничтожен огнем, в нем располагалось 20 квартир. Согласно предварительной информации, погибших нет, причина возгорания устанавливается.

По данным окружного МЧС, пожар на площади 647 кв. м был ликвидирован в 7:49, в тушении были задействованы 61 человек личного состава и 28 единиц спецтехники.

Ранее сотрудники МЧС потушили пожар в «Тойота центре» в Ноябрьске (ЯНАО). Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила около 25 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Ирина Пичурина