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Довыборы в ГД на место Евгения Первышова, предположительно, пройдут в сентябре

Дополнительные выборы в Государственную думу РФ депутата от Краснодара в связи переходом Евгения Первышова на должность врио губернатора Тамбовской области по закону должны состояться в сентябре следующего года, но такое решение еще должна принять Центральная избирательная комиссия. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Крайизбиркоме Краснодарского края.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Если довыборы будут назначены, то они пройдут во второе воскресенье сентября»,— уточнили «Ъ-Кубань» в пресс-службе Крайизбиркома, отвечая на соответствующий вопрос.

Во вторник экс-мэр кубанской столицы, а до недавнего времени депутат Государственной думы РФ от Краснодар Евгений Первышов заявил о сложении полномочий депутата Госдумы в связи с назначением на должность врио губернатора Тамбовской области.

Господин Первышов занимал пост главы Краснодара шесть лет, до 2021 года. В сентябре 2021 года он стал депутатом Госдумы по Краснодарскому одномандатному избирательному округу №46, а через год отправился в зону спецоперации. Совокупно он пробыл там 10 месяцев. В 2024 году стало известно, что экс-мэр Краснодара и депутат Госдумы обучается по кадровой программе «Время героев» для участников спецоперации и военных. В июне во время встречи участников программы с президентом РФ Владимиром Путиным Евгений Первышов рассказал президенту, что раньше работал мэром Краснодара, и тот пообещал сделать бывшему градоначальнику «интересное предложение».

4 ноября президент РФ Владимир Путин предложил Евгению Первышову стать временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области. В тот же день господин Первышов написал заявление о сложении депутатских полномочий. 12 ноября Госдума закрепила это решение своим постановлением.

Михаил Волкодав

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