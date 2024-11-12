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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Абхазии считает, что россиянам в республике ничего не угрожает

Протесты в Абхазии являются внутренним делом республики, заявил министр иностранных дел республики Сергей Шамба. По его словам, российским туристам ничего не угрожает. Оппозиция в Абхазии продолжает протесты в связи с планами властей ратифицировать соглашение с Россией.

Сергей Шамба

Сергей Шамба

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сергей Шамба

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Это внутриполитические дела, они никоим образом не влияют на находящихся в Абхазии россиян. Российским туристам в Абхазии ничего не угрожает»,— сказал господин Шамба «РИА Новости».

Акции протеста начались в Сухуме вечером 11 ноября на фоне принятия абхазским парламентом закона о правовом статусе многофункциональных комплексов. Он необходим для будущей ратификации соглашения с Россией. Оппозиция выступает против этого документа. Перед парламентом произошла потасовка, в результате которой были задержаны несколько оппозиционеров. Протестующие в ответ заблокировали три моста на въезд в Сухум. Позднее они согласились открыть один из них — Кодорский мост. Президент Абхазии Аслан Бжания призвал жителей не поддаваться на провокации.

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