В Абхазии протестующие временно разблокировали Кодорский мост

В абхазском Сухуме протестующие после переговоров с властями временно разблокировали Кодорский мост, который ведет в Восточную Абхазию. Об этом ТАСС сообщил представитель оппозиции Адгур Ардзинба. Заблокированными остаются два моста — Верхнегумистинский и Нижнегумистинский, связывающие Западную Абхазию с Сухумом.

Ночью 12 ноября возле здания Службы госбезопасности (СГБ) Абхазии в Сухуме собрались десятки человек. Они требовали освобождения группы оппозиционных депутатов, задержанных сотрудниками СГБ 11 ноября. Депутаты, как утверждается, напали на депутата Алмаса Акаба после внеочередной сессии Народного собрания (парламент), на которой рассматривался законопроект о строительстве многофункциональных комплексов. К утру 12 ноября протестующие заблокировали три ключевых моста в городе.

«Представители власти подъехали туда (к Кодорскому мосту — ''Ъ''), дали гарантии, что в течение часа-полутора будут отпущены задержанные политические активисты, потому временно мост разблокировали. Если обещание не будут выполнено, жители села Адзюбжа намерены перекрыть его еще раз»,— рассказал ТАСС Адгур Ардзинба.

Как сообщал генпрокурор Абхазии Адгур Агрба, сотрудниками СГБ задержаны четыре человека — Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Омар Смыр и Рамаз Джопуа. По словам генпрокурора, родственники задержанных и представители оппозиции пытались «насильственно проникнуть» в здание СГБ, чтобы освободить задержанных. Председатель оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц говорил, что задержаны пять человек вместе с Асланом Гварамией. Их задержание господин Барциц назвал «преследованием по политическим мотивам».

На заседании парламента 11 ноября депутаты приняли проект, регулирующий статус многофункциональных комплексов на территории республики. До этого депутаты рекомендовали ратифицировать межправительственное соглашение с Россией о реализации российскими юрлицами инвестпроектов на территории Абхазии. Авторы поправок утверждают, что в составе многофункционального комплекса будет допускаться размещение только офисных, торговых, спортивных, выставочных, образовательных и иных нежилых помещений. Оппозиция же считает, что закон позволит россиянам строить в Абхазии апартаменты под прикрытием многофункциональных комплексов. Вопрос ратификации непосредственно соглашения может быть рассмотрен Народным собранием 15 ноября.