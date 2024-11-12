Nordwind расширит программу полетов из Санкт-Петербурга в Сочи в Новый год

Авиакомпания Nordwind в новогодние праздники 2024/2025 годов расширит программу полетов из Санкт-Петербурга в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В период с 23 декабря по 12 января рейсы на курорт будут выполнять до пяти раз в неделю. В расписании появятся маршруты между Сочи и северной столицей (до пяти раз в неделю), а также между Санкт-Петербургом и другими крупными российскими городами: Челябинском (до трех раз), Самарой (до четырех раз), Красноярском (до шести раз) и еще несколькими.

Также Nordwind также увеличит частоту полетов в Сочи из других городов России. Дополнительные рейсы запустят из Нижнего Новгорода и Казани, Екатеринбурга, Оренбурга и Уфы.

«Ъ-Сочи» писал, что авиакомпания iFly в зимнем сезоне продолжит выполнять рейсы из Москвы в Сочи. Ранее СМИ сообщали, что перевозчик планирует передать несколько самолетов «Аэрофлоту» в «мокрый» лизинг.

Вячеслав Рыжков