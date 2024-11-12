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Донское вино получило высшую награду на Международном конкурсе в Гамбурге

Высшую награду Международного конкурса вин Еurope Wine & Spirit Awards 2024 в немецком Гамбурге получило вино донского производителя «Винодельни Ведерниковъ»,сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Награды удостоено выдержанное в дубе вино «Цимлянский черный» (2017 г.).

В конкурсе приняли участие производители из 48 стран, включая Италию, Францию, Германию и Португалию. В состав международного жюри вошли 92 эксперта, они рассматривали не только вкусовые качества напитков, но и дизайн бутылки, соотношение цены и качества продукции.

Согласно данным сервиса audit-it.ru, ООО «Винодельня Ведерниковъ» зарегистрирована в Константиновском районе Ростовской области в 2004 году. Учредителями на равных правах выступили ПАО «Абрау-Дюрсо» и ООО «УК "Донвинпром"» (управляющая компания), которая также учреждена «Абрау-Дюрсо». В 2023 году получило 3,2 млн руб. чистой прибыли.

Дмитрий Ковалевский

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