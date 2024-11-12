Над Белгородской, Брянской и Курской областями сбито 13 беспилотников

Средства противовоздушной обороны России в ночь на 12 ноября отражали атаку в Белгородской, Брянской и Курской областях. Сбито 13 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны в Telegram.

Десять БПЛА уничтожено над Белгородской областью, по два — над Брянской и Курской областями. В Белгородской области произошел взрыв на нефтебазе в Старооскольском городском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Загорелся один из резервуаров, пожарным удалось его оперативно потушить. Никто не пострадал.

В Брянской области в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет, сообщал губернатор Александр Богомаз. В Курской области воздушная тревога действовала с 0:31 до 3:00.