В неотапливаемый дом в Канаше провели тепло с помощью элетроприборов

В многоквартирный неотапливаемый дом в Канаше на ул. Красноармейской закупили электрооборудование для подачи тепла под контролем сотрудников МЧС. Организованы работы по проведению теплоснабжения в здании. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Ведомство взяло на контроль ситуацию с отсутствием теплоснабжения в одном из многоквартирных жилых домов в Канаше. По предварительным данным, за теплоснабжение жилого дома отвечала находящееся рядом предприятие. Несколько лет назад компания уведомила местные органы власти о прекращении теплоснабжения жилого дома с осени 2024 года. У предприятия не было необходимой лицензии и необходимости использования тепловой энергии на производственные нужды.

Новую систему теплоснабжения в многоквартирном доме не организовали. Канашская межрайонная прокуратура весной 2024 года внесла в адрес руководства Канаша представление.

После этого прокуратура обратилась в суд с иском, чтобы местные власти обеспечили устройство системы отопления жилого дома до начала отопительного сезона. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для дачи уголовно-процессуальной оценки сложившейся ситуации.

Накануне Глава Чувашии Олег Николаев узнал о проблемах с отоплением в одном из жилых домов Канаша через платформу «Госуслуги. Решаем вместе». После его вмешательства специалисты Госжилинспекции выехали на место и установили, что дом не был подключен к отоплению, несмотря на низкие температуры в квартирах. Жильцы вынуждены тратить много электроэнергии для поддержания минимально допустимой температуры.

Сообщалось, что региональное правительство уже начало работу по решению проблемы и окажет помощь жителям. Также им компенсируют расходы на жилищно-коммунальные услуги, связанные с отсутствием отопления. В октябре администрация Канаша отчиталась о 100-процентном запуске отопления в многоквартирных домах, однако ситуация с этим домом будет рассмотрена, и действиям главы города будет дана оценка.

Диана Соловьёва