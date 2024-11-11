В китайском Чжухае внедорожник въехал в толпу, пострадали более 20 человек

Внедорожник въехал в толпу у спортивного комплекса в китайском городе Чжухай, передает «Синдао жибао». В больницы доставили более 20 человек. Точное количество пострадавших пока неизвестно.

Как сообщила полиция, происшествие произошло в 19:48 по местному времени (14:48 мск). 62-летний водитель Фань Моу выехал на людей, после чего скрылся с места преступления.

Водитель внедорожника задержан. Полиция устанавливает, был это несчастный случай или намеренное преступление.