Путин разрешил «Сургутнефтегазу» определять перечень раскрываемой информации

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «Новатэк» могут самостоятельно определять перечень корпоративной информации, подлежащей раскрытию. Как сообщил «Ъ» со ссылкой на документ, соответствующее разрешение выдано ООО «Арктик СПГ 2» и ООО «Ямал СПГ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Изначально в перечень указа, который вступил в силу 27 ноября 2023 года, входило 46 компаний, сейчас в нем числятся 118 организаций. Такой указ был принят в качестве ответной реакции на «недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств».

По данным на начало ноября, чистая прибыль «Новатэка» по РСБУ упала за год на 40% до 242,2 млрд руб. В 2023 году в тройку крупнейших компаний Урала и Сибири вошли ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «Новатэк».

Полина Хабарова