Чистая прибыль «Новатэка» по РСБУ упала за год на 40% до 242,2 млрд рублей

За девять месяцев текущего года чистая прибыль ПАО «Новатэк» по РСБУ составила 242,16 млрд руб., что на 40,1% ниже показателей аналогичного периода прошлого года (404,39 млрд руб.). Об этом говорится в отчете компании, опубликованном на сервере раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За девять месяцев текущего года чистая прибыль ПАО «Новатэк» по РСБУ составила 242,16 млрд руб., что на 40,1% ниже показателей аналогичного периода 2023 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ За девять месяцев текущего года чистая прибыль ПАО «Новатэк» по РСБУ составила 242,16 млрд руб., что на 40,1% ниже показателей аналогичного периода 2023 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

При этом выручка за год увеличилась с 574,42 млрд руб. годом ранее до 663,55 млрд руб. Себестоимость продаж составила 397,13 млрд руб., что на 21,7% выше показателей аналогичного периода 2023 года —326,222 млрд руб.

Валовая прибыль компании за 9 месяцев составила 266,422 млрд рублей после 248,195 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что «Новатэк» занял второе место в рейтинге 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири, поднявшийся с шестого места относительно 2022 года. По итогам прошлого года выручка предприятия составила 1,37 трлн руб., за предыдущий год компания не стала раскрывать отчетность.

ПАО «Новатэк» создана в 1994 году. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Преимущественно месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ «Новатэка» расположены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа.

Анастасия Таначева