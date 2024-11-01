Чистая прибыль «Новатэка» по РСБУ упала за год на 40% до 242,2 млрд рублей
За девять месяцев текущего года чистая прибыль ПАО «Новатэк» по РСБУ составила 242,16 млрд руб., что на 40,1% ниже показателей аналогичного периода прошлого года (404,39 млрд руб.). Об этом говорится в отчете компании, опубликованном на сервере раскрытия информации.
За девять месяцев текущего года чистая прибыль ПАО «Новатэк» по РСБУ составила 242,16 млрд руб., что на 40,1% ниже показателей аналогичного периода 2023 года
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
При этом выручка за год увеличилась с 574,42 млрд руб. годом ранее до 663,55 млрд руб. Себестоимость продаж составила 397,13 млрд руб., что на 21,7% выше показателей аналогичного периода 2023 года —326,222 млрд руб.
Валовая прибыль компании за 9 месяцев составила 266,422 млрд рублей после 248,195 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года.
Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что «Новатэк» занял второе место в рейтинге 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири, поднявшийся с шестого места относительно 2022 года. По итогам прошлого года выручка предприятия составила 1,37 трлн руб., за предыдущий год компания не стала раскрывать отчетность.
ПАО «Новатэк» создана в 1994 году. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Преимущественно месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ «Новатэка» расположены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа.