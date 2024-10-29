В тройку крупнейших компаний Урала и Сибири вошли «Сургутнефтегаз» и «Новатэк»

В рейтинг 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири по объему реализации продукции за 2023 год вошли 114 предприятий Свердловской области. На 17-м месте — Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), на 28-м — Сталепромышленная компания, на 31-м — «Синарастройкомплект» (Синара), на 34-м — Федеральная грузовая компания (РЖД). На предприятия Свердловской области пришлось 13,8% от совокупной выручки участников рейтинга, подготовленного аналитическим центром «Эксперт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Сургутнефтегаз" возглавил рейтинг 400 крупнейших предприятий Урала и Западной Сибири по итогам 2023 года

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ "Сургутнефтегаз" возглавил рейтинг 400 крупнейших предприятий Урала и Западной Сибири по итогам 2023 года

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Возглавили рейтинг такие компании, как «Сургутнефтегаз», «Новатэк» и «Лукойл — Западная Сибирь». Всего в рейтинг вошли 42 компании из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО—Югра), на которые приходится 25,8% совокупной выручки, и 29 компаний из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с долей совокупной выручки 19,9%.

В исследовании отмечается, что по сравнению с 2022 годом совокупный объем выручки участников рейтинга в 2023 году вырос на 10,7% и составил 23,4 трлн руб. Совокупная чистая прибыль компаний за год увеличилась на 23% до 3,6 трлн руб.

«Состав участников рейтинга последние два года нестабилен. Это связано с тем, что не все предприятия за этот период публиковали свои отчеты. Кроме того, в этом году стала заметна несистемность раскрытия данных: часть компаний раскрывала информацию за 2022 год, но не опубликована отчетность за 2023 год, и таких оказалось порядка 30. Другие, наоборот, закрыли данные за 2022 год, но решились предоставить отчеты за прошлый год»,— говорится в исследовании.

Напомним, в рейтинг 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири по объему реализации продукции за 2022 год вошли 110 предприятий Свердловской области. На 17-м месте — группа «Синара», на 19-м — Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), на 24-м — Уральский банк Сбербанка, на 27-м — «Элемент-трейд» (торговая сеть «Монетка»).

Анастасия Таначева