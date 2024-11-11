Белоусов проинспектировал группировку войск «Днепр» в зоне СВО

Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание в штабе группировки войск «Днепр», сообщила пресс-служба оборонного ведомства. Командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский доложил министру о выполнении боевых задач на ключевых операционных направлениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) и Михаил Теплинский

Фото: Министерство обороны Министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) и Михаил Теплинский

Фото: Министерство обороны

В командном центре Андрею Белоусову также рассказали об особенностях применения российских разработок беспилотников для поражения живой силы и военной техники в рамках разведывательно-ударных и разведывательно-огневых операций.

В рамках своего визита глава военного ведомства вручил награды военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач. Их наградили орденами Мужества, знаками отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени и медалями «За отвагу».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».