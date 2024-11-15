Самое большое ископаемое
100 лет назад начались поиски гигантозавра
Профессор У. Ф. Катлер из Университета Манитобы в Виннипеге, Канада, член Королевского географического общества в Лондоне, отплыл на корабле Cameronia в бывшую Немецкую Восточную Африку. Там он намеревается пробыть два года, занимаясь поисками крупнейшего из существующих ископаемых животных, известного как Gigantosaurus Africanus (африканский гигантозавр).
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters
Он сообщил, что этот зверь жил как минимум 8 млн лет назад, а для перевозки костей к побережью потребуется помощь 100 аборигенов.
Профессор Катлер добавил, что ему, возможно, придется сконструировать специальную деревянную повозку и построить миниатюрную железную дорогу для транспортировки ископаемого гиганта. Главная цель его экспедиции — добраться до останков самого большого динозавра, который когда-либо существовал и о самом факте существования которого только недавно стало известно науке.
«Данные геологические формации мелового периода по возрасту соответствуют формации Моррисона в Вайоминге и, несомненно, аналогичны ей. Предполагаемая высота этого существа — 20 фунтов, а длина — как минимум 80 фунтов. Сложнее всего для меня будет транспортировка»,— сказал профессор.
На корабль Cameronia было загружено 4000 ящиков старого шотландского виски, отправленных на экспорт компанией Julius Wile & Sons из-за невозможности легально продать их в США больницам или на другие медицинские цели. Виски был импортирован в 1921 году.
О поисках африканского гигантозавра писала в 1924 году газета The New York Times.