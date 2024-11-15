Самое большое ископаемое

Профессор У. Ф. Катлер из Университета Манитобы в Виннипеге, Канада, член Королевского географического общества в Лондоне, отплыл на корабле Cameronia в бывшую Немецкую Восточную Африку. Там он намеревается пробыть два года, занимаясь поисками крупнейшего из существующих ископаемых животных, известного как Gigantosaurus Africanus (африканский гигантозавр).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Он сообщил, что этот зверь жил как минимум 8 млн лет назад, а для перевозки костей к побережью потребуется помощь 100 аборигенов.

Профессор Катлер добавил, что ему, возможно, придется сконструировать специальную деревянную повозку и построить миниатюрную железную дорогу для транспортировки ископаемого гиганта. Главная цель его экспедиции — добраться до останков самого большого динозавра, который когда-либо существовал и о самом факте существования которого только недавно стало известно науке.

«Данные геологические формации мелового периода по возрасту соответствуют формации Моррисона в Вайоминге и, несомненно, аналогичны ей. Предполагаемая высота этого существа — 20 фунтов, а длина — как минимум 80 фунтов. Сложнее всего для меня будет транспортировка»,— сказал профессор.

На корабль Cameronia было загружено 4000 ящиков старого шотландского виски, отправленных на экспорт компанией Julius Wile & Sons из-за невозможности легально продать их в США больницам или на другие медицинские цели. Виски был импортирован в 1921 году.

О поисках африканского гигантозавра писала в 1924 году газета The New York Times.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев