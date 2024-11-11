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Коммерсантъ FM
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Белоруссия официально стала партнером БРИКС

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков передал послу России Борису Грызлову письмо о готовности республики стать полноценным партнером БРИКС. Церемония передачи письма означает официальное получение Белоруссией партнерского статуса объединения, сообщила пресс-служба МИД республики.

Письмо на имя российского президента Владимира Путина белорусский президент Александр Лукашенко подписал 5 ноября. Так, республика подтвердила свое соответствие необходимым стандартам и принципам и выразила готовность следовать руководящим принципам стран—партнеров БРИКС.

Статус государства—партнера БРИКС гарантирует стране право на постоянное участие в специальных сессиях саммитов и встреч министров иностранных дел БРИКС. Также возможно приглашение партнеров на другие мероприятия, проводимые на уровне министров, в том числе по вопросам торговли, встреч представителей по нацбезопасности и форумов парламентариев.

В конце октября в ходе саммита БРИКС в Казани господин Лукашенко заявил, что страна готова к полноправному членству в организации. Он также выразил сожаление в связи с тем, что объединение пока не принимает новых членов.

Подробнее о прошедшем саммите читайте в материале «Ъ» «С БРИКСом по жизни».

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