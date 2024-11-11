В Уфе дома, детские сады и поликлиника из-за аварии остались без горячей воды

Из-за аварии на трубопроводе на пересечении улиц Островского и Ухтомского в Демском районе Уфы 88 жилых домов, поликлиника и восемь детских садов 12 ноября останутся без горячего водоснабжения. Кроме того, пресс-служба мэрии предупредила о «снижении параметров отопления».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отключения коснутся домов на Альшеевской, Аургазинской, Дагестанской и Магистральной улицах, а также на улицах Мусы Джалиля, Ухтомского, Генерала Кусимова, Мечтателей, Мусоргского, Островского. Кроме того, без горячего водоснабжения останутся поликлиника на улице Утомского, детские сады №73, 75, 95 и 305, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, два частных детских сада и подростковый клуб «Росток».

Также подача горячей воды будет приостановлена для лицея №161, башкирской гимназии имени Равиля Бикбаева, спортивного клуба «Батыр», корпуса Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности, общежития и корпуса Уфимского техникума железнодорожного транспорта и 19 административных зданий.

Устранением последствий аварии занимаются сотрудники МУП «Уфимские инженерные сети». Сроки возобновления подачи горячей воды и отопления в прежнем объеме не называются.

Идэль Гумеров