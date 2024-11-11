В Казани проведут выставку военной техники НАТО

В Казани рядом с Центральным стадионом проведут выставку трофейной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа». Она откроется 13 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

На выставке будут представлены 14 образцов техники, поставляемой странами НАТО в качестве военной помощи Украине. Посетители смогут увидеть машины производства США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции. Выставка будет работать каждый день до 19 ноября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Казани, из-за проведения выставки рядом с Центральным стадионом до 21 ноября ограничили движение и стоянку транспортных средств.

Диана Соловьёва