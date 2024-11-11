Спикер Госдумы призвал Саратовского губернатора увольнять чиновников

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к губернатору Саратовской области Роману Бусаргину с призывом не допускать к работе чиновников, ранее уволенных по недоверию. Заявление опубликовано в Telegram-канале «Володин Саратов»

«Роман Викторович, что касается бездельников, кого вы по недоверию уволили, увольняйте их дальше, давайте оценку, люди вас поддержат. И не надо их с места на место пересаживать»,— господин Володин во время своего выступления. Он также подчеркнул необходимость круглосуточной работы глав районов Саратова, отметив, что их зарплата (320 тыс. руб.) сопоставима с заработком заместителей министров РФ.

«Берите работайте тогда за эти деньги круглосуточно, решайте задачи, и никто не упрекнет в этом»,— подчеркнул председатель Госдумы. Заявление Вячеслава Володина прозвучало на фоне готовящегося сокращения 10% штатных мест для госслужащих. Как выяснил «Ъ», правительство РФ планирует новую волну оптимизации госслужбы. Реформа, сократившая на 10% центральные аппараты федеральных ведомств в 2020 году, с 1 июля 2025 года затронет и их территориальные подразделения, где работает порядка 400 тыс. человек.

Ольга Симонова