Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Спикер Госдумы призвал Саратовского губернатора увольнять чиновников

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к губернатору Саратовской области Роману Бусаргину с призывом не допускать к работе чиновников, ранее уволенных по недоверию. Заявление опубликовано в Telegram-канале «Володин Саратов»

«Роман Викторович, что касается бездельников, кого вы по недоверию уволили, увольняйте их дальше, давайте оценку, люди вас поддержат. И не надо их с места на место пересаживать»,— господин Володин во время своего выступления. Он также подчеркнул необходимость круглосуточной работы глав районов Саратова, отметив, что их зарплата (320 тыс. руб.) сопоставима с заработком заместителей министров РФ.

«Берите работайте тогда за эти деньги круглосуточно, решайте задачи, и никто не упрекнет в этом»,— подчеркнул председатель Госдумы. Заявление Вячеслава Володина прозвучало на фоне готовящегося сокращения 10% штатных мест для госслужащих. Как выяснил «Ъ», правительство РФ планирует новую волну оптимизации госслужбы. Реформа, сократившая на 10% центральные аппараты федеральных ведомств в 2020 году, с 1 июля 2025 года затронет и их территориальные подразделения, где работает порядка 400 тыс. человек.

Ольга Симонова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...