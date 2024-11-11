В Екатеринбурге начали демонтировать арт-объект «Идите лесом»

Со здания рядом с Главпочтамтом в Екатеринбурге начали убирать остатки арт-объекта «Идите лесом», передает 66.ru. Работа на фасаде была создана примерно неделю назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба паблик-арт-программы «ЧО» Фото: Пресс-служба паблик-арт-программы «ЧО»

Сейчас на здании вместо работы размещают другие плакаты.

Напомним, 5 ноября на пр. Ленина, 39 в Екатеринбурге появился арт-объект «Идите лесом» от участника екатеринбургского фестиваля «ЧО». Надпись должна была привлечь внимание к размещенной рядом карте лесов города.

Позже арт-объект «Идите лесом» изменили на «Иди лесом». На работу пожаловался депутат свердловского заксобрания от «Единой России» Алексей Свалов — он связал появление работы с проектом для уклонения от мобилизации в 2022 году и «большим приветом Роскомнадзору, который располагается в том же здании», а также заявил, что для причастных к арт-объекту будет «пара очень интересных и неожиданных поворотов». В связи с этим фестиваль «ЧО» прекратил всю художественную деятельность в этом году.

Ирина Пичурина