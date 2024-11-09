Уральский фестиваль «ЧО» досрочно прекратил сезон из-за «потенциальных угроз»

Екатеринбургский фестиваль «ЧО» досрочно завершил сезон «Перспектива слов» из-за «потенциальных угроз безопасности участникам команды и художникам», сообщили представители фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба паблик-арт-программы «ЧО» Фото: Пресс-служба паблик-арт-программы «ЧО»

«Друзья, мы вынуждены сообщить, что, к сожалению, прекращаем всю художественную деятельность в этом году. Увидимся ли мы еще? Мы пока не уверены, но будем на это надеяться»,– говорится в сообщении фестиваля.

Напомним, 5 ноября на пр. Ленина, 39 в Екатеринбурге (около здания Главпочтамта) появился арт-объект «Идите лесом». Надпись должна была привлечь внимание к размещенной рядом карте лесов города. Но позже арт-объект «Идите лесом» изменили на «Иди лесом». На работу пожаловался депутат свердловского заксобрания от «Единой России» Алексей Свалов. Он заявил, что для причастных к арт-объекту будет «пара очень интересных и неожиданных поворотов».