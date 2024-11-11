Арестованы счета сына экс-главы «Спецтехники» на сумму более 1 млрд рублей

Правоохранительные органы арестовали счета и активы сына бывшего гендиректора «Спецтехники» Олега Иванова, арестованного по делу о превышении должностных полномочий. Речь идет о сумме более 1 млрд руб. Адвокат Юлия Нитченко сообщила ТАСС, что компания сына господина Иванова не заключала со «Спецтехникой» никаких договоров после работы над пятью госконтрактами с Минобороны.

Олег Иванов и еще один гендиректор «Спецтехники» Игорь Миронов (сменил господина Иванова на посту) — фигуранты дела о злоупотреблении полномочиями при выполнении оборонного заказа ( п. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК). По версии следствия, в июне 2023 года господа Иванов и Миронов вместе с пока неустановленными следствием лицами подали в Минобороны заявки на заключение пяти оборонных заказов. Контракты были связаны с ремонтом или утилизацией военной техники. Следствие считает, что фигуранты дела заведомо знали, что такие контракты не соответствуют интересам «Спецтехники», но пообещали военному ведомству реализовать заведомо невыполнимый госзаказ.

По словам адвоката сына господина Иванова, арест счетов ее клиента был совершен без решения суда, что, по ее мнению, указывает на «коррупционную составляющую» в деле. Компания сына Олега Иванова не заключала контрактов со «Спецтехникой» после пяти соглашений с Минобороны, уточнила она. Госпожа Нитченко обратила внимание, что счета и активы самой «Спецтехники» не арестованы. Имя сына Олега Иванова и название его компании в тексте ТАСС не приводятся. Защита подала жалобу на арест его счетов в Пресненскую прокуратуру.

Об уголовных делах о хищениях средств Минобороны — в материале «Ъ» «Предпринимательница расплатилась за томограф».