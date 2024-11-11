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Коммерсантъ FM
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Вылетевший из Хабаровска самолет по техническим причинам вернулся обратно

Самолет Ан-24, следовавший по маршруту Хабаровск—Советская Гавань, был вынужден вернуться на аэродром вылета, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Посадка прошла благополучно, причины инцидента устанавливаются. Транспортные прокуроры оценят соблюдение требований при подготовке судна к вылету, говорится в Telegram-канале ведомства.

В связи с инцидентом проводится доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна), сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Источник «Известий» сообщил, что причиной ЧП мог стать отказ системы авиагоризонта. Пилотам удалось посадить самолет в аэропорту Новый. На борту находились восемь пассажиров и пять членов экипажа, добавил источник.

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