Главные новости за неделю 4 — 10 ноября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Место депутата петербургского парламента, освободившееся после ухода Бориса Вишневского (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), заняла Ольга Штанникова («Яблоко»). Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 5 ноября приняла решение о передаче госпоже Штанниковой вакантного мандата депутата ЗакСа седьмого созыва. Ранее ее кандидатуру утвердило федеральное бюро партии «Яблоко». Первое пленарное заседание с участием Ольги Штанниковой состоялось в среду, 6 ноября.

Сборка и сварка металлоконструкций первых пролетных строений началась на строительстве Большого Смоленского моста через Неву. Работы по заказу комитета по развитию транспортной инфраструктуры ведет АО «ДиМ». По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, проект одобрен президентом России Владимиром Путиным. Впервые за 40 лет город должен получить новую разводную переправу, которая значительно улучшит сообщение между правым и левым берегами Невы.

ГК Sotrans, откроет в Петербурге собственную туристическую фирму Sotrans Travel. На первом этапе приоритетным регионом деятельности станет Северо-Западный федеральный округ. Компания сосредоточится на развитии внутреннего, делового и эдукативного туризма и будет заниматься организацией однодневных и многодневных автобусных экскурсий на территории РФ и стран СНГ, а также организацией бронирования рейсов, отелей, экскурсий и питания.

Сервисы проката электросамокатов в Петербурге приостанавливали свою работу на время первых снегопадов и гололедицы. Об этом сообщили в курирующем кикшеринг в городе СПб ГКУ «Центр управления парковками Санкт-Петербурга». При этом официально о завершении сезона проката СИМ кикшеринговые компании в городе пока не заявляли. Всех участников дорожного движения призвали быть осторожными и напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим.

Напавшему на людей в петербургском магазине «О'Кей» предъявили обвинение. По версии следствия, 25 октября мужчина пришел в сетевой гипермаркет на проспекте Космонавтов и начал резать покупателей холодным оружием. После инцидента в больницу доставили пять человек. Подозреваемого задержали на месте преступления, однако из-за состояния здоровья предъявить ему обвинение удалось только 6 ноября. На следующий день, 7 ноября, Октябрьский районный суд Петербурга отправил подозреваемого в СИЗО до 25 декабря.

В Петербурге спустили на воду атомный ледокол «Чукотка». Старт торжественной церемонии по видеосвязи дал президент России Владимир Путин. Ледокол строился на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом». Это пятый атомоход проекта 22220. Ледоколы этой серии — самые большие в мире. Через несколько дней на Адмиралтейских верфях также состоялся торжественный спуск на воду большого морозильного рыболовного траулера (БМРТ) «Механик Щербаков». Это шестое судно проекта СТ-192, построенное на судостроительном заводе в Петербурге специально для Русской рыбопромышленной компании (РРПК).

Бывший глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев вступил в должность генерального директора фирмы «ПодводСервисСтрой» («ПСС»). Компания занимается строительством портов, дноуглублением и берегоукреплением. За 2023 год ее выручка составила около 5 млрд рублей, годом ранее — 3,9 млрд рублей.

Сергей Музыка 7 ноября начал исполнять обязанности заместителя начальника ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. На этом посту он сменит замначальника ведомства Дмитрия Баранова, который в скором времени станет главой УМВД по Тверской области. Господин Музыка до текущего момента занимал должность начальника управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти. В органах внутренних дел он проработал не менее 25 лет.

Экс-председатель КГИОП Сергей Макаров, занимавший последние полгода должность врио председателя комитета имущественных отношений (КИО), назначен заместителем генерального директора Государственного Эрмитажа. Временно исполнять обязанности руководителя КИО с 11 ноября будет Владимир Уваров, до этого занимавший должность заместителя председателя комитета. В данной ситуации примечателен тот факт, что господин Макаров является фигурантом уголовного дела. В 2022 году его обвинили в превышении должностных полномочий.

Александр Беглов назначил Валерия Москаленко вице-губернатором — руководителем администрации губернатора Петербурга. При этом бывший глава регионального УФСИН Игорь Потапенко стал еще одним вице-губернатором — по безопасности. Первый будет непосредственно координировать и контролировать деятельность комитета по госзаказу, комитета по экономической политике и стратегическому планированию. Второй будет курировать деятельность комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. Подробнее о новых кадровых перестановках в Смольном — в материале «Ъ-СПб».

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего руководителя угрозыска города Олега Колесникова. Его отправили в СИЗО на один месяц и 24 дня. Правоохранителя задержали вечером 6 ноября по подозрению в превышении должностных полномочий. В зале суда Колесникова поддерживали около 40 бывших и действующих сотрудников органов внутренних дел. В его адрес раздавались аплодисменты. Подробнее о деле экс-главы петербургского угрозыска — в материале «Ъ-СПб».

На должность председателя комитета по госзаказу Петербурга назначен Денис Толстых. Чиновник приступит к выполнению обязанностей в понедельник, 11 ноября. С 2022 года он был временно исполняющим обязанности руководителя. В это же время к работе приступит исполняющий обязанности председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Евгений Варов (экс-глава транспортного строительства, — «Ъ-СПб»), который сменил на посту Дмитрия Галкаева.

В поселке Шушары приостановил работу завод китайского производителя мониторов и телевизоров TPV Technology. На предприятии собирали телевизоры Philips, Sony, Sharp и других брендов. Производство остановлено в конце октября. По данным источников «Ъ», причиной прекращения работы стали экономические санкции со стороны США и Евросоюза. Собеседники издания предполагают, что китайская компания решила не рисковать, поскольку российский рынок не был для нее основным. Источники также добавляют, что TPV Technology столкнулась с проблемами при оплате компонентов через Китай.

Пять человек задержаны в Ленобласти сотрудниками ФСБ в рамках дела о вывозе тонны латиноамериканского кокаина в одну из стран Евросоюза. Всех фигурантов отправили под стражу. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы. В публикации поясняется, что в октябре на российско-латвийской границе органы безопасности остановили грузовик, внутри которого нашли высокотехнологичный тайник. Дальнейшая слежка позволила установить предназначение фуры. Двое граждан одной из Балканских стран загрузили в большегруз 984 брикета с наркотиком весом по 1 кг каждый, намереваясь вывезти их в одну из стран ЕС.

Пожар в доме 24/13 по 5-й Советской улице унес жизни пяти человек, среди погибших один ребенок. Возгорание случилось ночью 8 ноября в трехкомнатной квартире. Огонь, охвативший 25 кв. м, тушили чуть менее четырех часов. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Подозреваемый в неумышленном поджоге квартиры был арестован. Во время допроса 49-летний мужчина признался, что, будучи в нетрезвом состоянии, закурил в постели и не потушил сигарету.

Ночью 8 ноября на всех платформах состоялся релиз совместного альбома группировки «Ленинград» и рэп-исполнительницы Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева — «Ъ-СПб»). Пластинка получила название «Бумеры и зумеры». Альбом включает в себя шесть композиций: «Хорошо», «За деньги нет», «Имба», «Ай лав ю», «Русские вперед», «Рок». В тот же день свой новый студийный альбом выпустила легендарная петербургская группа «Секрет». Он получил название «SPB FM Stereo» и стал первой за последние десять лет полноценной пластинкой бит-квартета.

Фигурантом дела об организации незаконной миграции стал ректор частного Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института (ЧОУВО СЗУ) Александр Борзов. Руководителя вуза задержали полицейские совместно с сотрудниками УФСБ. По версии следствия, ректор вместе с тремя помощниками оформлял фиктивные приглашения на прохождение обучения в вузе для граждан Туркмении, Сирии, Египта и других арабских стран. В дальнейшем документы отправлялись в органы миграционного учета. Подобным образом Борзову и его подельникам удалось незаконно легализовать на территории РФ более 100 иностранцев.

На территории общественного пространства «Севкабель Порт» в эти выходные начал работу «Каток у моря». По словам организаторов, каждый день будет проводиться по семь-восемь сеансов катания длительностью один час. С понедельника по пятницу билет можно приобрести по цене от 300 рублей, в выходные — от 420 рублей. Петербуржцы, как и прежде, смогут арендовать коньки, воспользоваться услугой заточки лезвий и бесплатной камерой хранения.