Тамбовская строительная компания отбилась от банкротства

Арбитражный суд Тамбовской области прекратил производство по иску Федеральной налоговой службы о банкротстве ООО «Тамбовская строительная компания» как отсутствующего должника. Иных подробностей в судебной документации не представлено.

ФНС потребовала банкротства компании осенью 2023 года из-за долга в 20,1 млн руб. В дело также пыталось вступить московское ООО «Магистраль-юг» с требованием 5,2 млн руб., однако суд вернул заявление из-за истечения срока его подачи.

По данным Rusprofile, ООО «Тамбовская строительная компания» зарегистрировано в Тамбове в мае 2007 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 150 тыс. руб. Актуальные финансовые показатели не раскрываются, в 2022 году выручка составила 195,7 млн руб., чистая прибыль — 2,4 млн. Гендиректор и единственный владелец — Александр Корнаушкин. В разных долях ему принадлежат еще два застройщика: московское ООО «Проектстрой инжиниринг» и находящее в процессе ликвидации подмосковное ООО «ПСФ спецстрой-333».

Тамбовская строительная компания с 2017 года получила десять госконтрактов на 1,1 млрд руб. Пять из них заказчики расторгли досрочно. В мае 2023 года рязанское управление Федеральной антимонопольной службы на два года внесло фирму в реестр недобросовестных поставщиков. В этом регионе компания строила пожарное депо на три машино-места за 62,5 млн руб. при начальной цене в 65,1 млн.

О причинах роста банкротств в макрорегионе читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Долгам упростили процедуры».

Александр Прытков