Налоговая служба требует банкротства «Тамбовской строительной компании»

Федеральная налоговая служба (ФНС) России направила иск о признании банкротом ООО «Тамбовская строительная компания». Арбитражный суд Тамбовской области еще не принял заявление к производству, следует из документации.

Долг компании перед налоговой составил 20,1 млн руб. Его происхождение не раскрывается. Других споров ФНС и застройщика арбитраж не рассматривал.

По данным Rusprofile, ООО «Тамбовская строительная компания» зарегистрировано в Тамбове в мае 2007 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 150 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 195,7 млн руб., чистая прибыль — 2,4 млн. Директор и единственный владелец — Александр Корнаушкин. В разных долях ему принадлежат еще два застройщика: московское ООО «Проектстрой инжиниринг» и подмосковное ООО «ПСФ спецстрой-333».

С 2017 года «Тамбовская строительная компания» получила десять госконтрактов на 1,1 млрд руб. Крупнейший из них — на строительство детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену в Москве. Сейчас компания находится в реестре недобросовестных поставщиков. Такое решение в сентябре приняло рязанское управление Федеральной антимонопольной службы. У компании по решению ФНС также заблокированы несколько счетов. Жилье фирма не строит, следует из Единой информационной системы жилищного строительства.

В сентябре налоговая также потребовала банкротства еще двух тамбовских застройщиков — «Техком» из-за 8 млн руб. долга и «Альянсстройсервис» из 1,5 млрд долга.

О банкротстве некогда крупного участника тамбовского строительного рынка читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Козерог" не убежал от кредиторов».

Александр Прытков

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