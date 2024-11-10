Титул «Мисс Земля» получила австралийка Лейн, россиянка вошла в восьмерку лучших

Джессика Лейн из Австралии победила в международном конкурсе «Мисс Земля-2024». Россиянка Екатерина Романова попала в восьмерку финалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Победительница конкурса «Мисс Земля-2024» Джессика Лейн (в центре) Фото: Aaron Favila / AP Победительница конкурса «Мисс Земля-2024» Джессика Лейн Фото: Aaron Favila / AP Победительница конкурса «Мисс Земля-2024» Джессика Лейн Фото: Aaron Favila / AP Россиянка Екатерина Романова Фото: Aaron Favila / AP «Мисс Земля — вода» Беа Миллан-Виндорски Фото: Aaron Favila / AP «Мисс Земля — огонь» Нива Антезана Фото: Aaron Favila / AP «Мисс Земля» Джессика Лейн (справа) и «Мисс Земля — воздух» Храфнхильдур Харальдсдоттир Фото: Aaron Favila / AP «Мисс Земля» Джессика Лейн (вторая слева) Фото: Aaron Favila / AP Следующая фотография 1 / 8 Победительница конкурса «Мисс Земля-2024» Джессика Лейн (в центре) Фото: Aaron Favila / AP Победительница конкурса «Мисс Земля-2024» Джессика Лейн Фото: Aaron Favila / AP Победительница конкурса «Мисс Земля-2024» Джессика Лейн Фото: Aaron Favila / AP Россиянка Екатерина Романова Фото: Aaron Favila / AP «Мисс Земля — вода» Беа Миллан-Виндорски Фото: Aaron Favila / AP «Мисс Земля — огонь» Нива Антезана Фото: Aaron Favila / AP «Мисс Земля» Джессика Лейн (справа) и «Мисс Земля — воздух» Храфнхильдур Харальдсдоттир Фото: Aaron Favila / AP «Мисс Земля» Джессика Лейн (вторая слева) Фото: Aaron Favila / AP

Церемония награждения прошла в Филиппинах. Результаты организаторы приводят на странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Представительница Австралии впервые получила титул «Мисс Земля». Титулы «Мисс Земля — воздух», «Мисс Земля — вода» и «Мисс Земля — огонь» завоевали представительницы Исландии, США и Перу.

Джессике Лейн 21 год. Она позиционирует себя как защитницу окружающей среды, получает высшее образование в журналистике. Планирует стать журналистом в сфере экологии.

Конкурс «Мисс Земля» проводится ежегодно с 2001 года. Относится к четырем основным конкурсам красоты наряду с «Мисс вселенная», «Мисс мира» и «Мисс интернешнл».