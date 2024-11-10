Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Титул «Мисс Земля» получила австралийка Лейн, россиянка вошла в восьмерку лучших

Джессика Лейн из Австралии победила в международном конкурсе «Мисс Земля-2024». Россиянка Екатерина Романова попала в восьмерку финалистов.

Предыдущая фотография
Победительница конкурса «Мисс Земля-2024» Джессика Лейн (в центре)

Победительница конкурса «Мисс Земля-2024» Джессика Лейн (в центре)

Фото: Aaron Favila / AP

Победительница конкурса «Мисс Земля-2024» Джессика Лейн

Победительница конкурса «Мисс Земля-2024» Джессика Лейн

Фото: Aaron Favila / AP

Победительница конкурса «Мисс Земля-2024» Джессика Лейн

Победительница конкурса «Мисс Земля-2024» Джессика Лейн

Фото: Aaron Favila / AP

Россиянка Екатерина Романова

Россиянка Екатерина Романова

Фото: Aaron Favila / AP

«Мисс Земля — вода» Беа Миллан-Виндорски

«Мисс Земля — вода» Беа Миллан-Виндорски

Фото: Aaron Favila / AP

«Мисс Земля — огонь» Нива Антезана

«Мисс Земля — огонь» Нива Антезана

Фото: Aaron Favila / AP

«Мисс Земля» Джессика Лейн (справа) и «Мисс Земля — воздух» Храфнхильдур Харальдсдоттир

«Мисс Земля» Джессика Лейн (справа) и «Мисс Земля — воздух» Храфнхильдур Харальдсдоттир

Фото: Aaron Favila / AP

«Мисс Земля» Джессика Лейн (вторая слева)

«Мисс Земля» Джессика Лейн (вторая слева)

Фото: Aaron Favila / AP

Следующая фотография
1 / 8

Победительница конкурса «Мисс Земля-2024» Джессика Лейн (в центре)

Фото: Aaron Favila / AP

Победительница конкурса «Мисс Земля-2024» Джессика Лейн

Фото: Aaron Favila / AP

Победительница конкурса «Мисс Земля-2024» Джессика Лейн

Фото: Aaron Favila / AP

Россиянка Екатерина Романова

Фото: Aaron Favila / AP

«Мисс Земля — вода» Беа Миллан-Виндорски

Фото: Aaron Favila / AP

«Мисс Земля — огонь» Нива Антезана

Фото: Aaron Favila / AP

«Мисс Земля» Джессика Лейн (справа) и «Мисс Земля — воздух» Храфнхильдур Харальдсдоттир

Фото: Aaron Favila / AP

«Мисс Земля» Джессика Лейн (вторая слева)

Фото: Aaron Favila / AP

Церемония награждения прошла в Филиппинах. Результаты организаторы приводят на странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Представительница Австралии впервые получила титул «Мисс Земля». Титулы «Мисс Земля — воздух», «Мисс Земля — вода» и «Мисс Земля — огонь» завоевали представительницы Исландии, США и Перу.

Джессике Лейн 21 год. Она позиционирует себя как защитницу окружающей среды, получает высшее образование в журналистике. Планирует стать журналистом в сфере экологии.

Конкурс «Мисс Земля» проводится ежегодно с 2001 года. Относится к четырем основным конкурсам красоты наряду с «Мисс вселенная», «Мисс мира» и «Мисс интернешнл».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...