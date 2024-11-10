Титул «Мисс Земля» получила австралийка Лейн, россиянка вошла в восьмерку лучших
Джессика Лейн из Австралии победила в международном конкурсе «Мисс Земля-2024». Россиянка Екатерина Романова попала в восьмерку финалистов.
Церемония награждения прошла в Филиппинах. Результаты организаторы приводят на странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Представительница Австралии впервые получила титул «Мисс Земля». Титулы «Мисс Земля — воздух», «Мисс Земля — вода» и «Мисс Земля — огонь» завоевали представительницы Исландии, США и Перу.
Джессике Лейн 21 год. Она позиционирует себя как защитницу окружающей среды, получает высшее образование в журналистике. Планирует стать журналистом в сфере экологии.
Конкурс «Мисс Земля» проводится ежегодно с 2001 года. Относится к четырем основным конкурсам красоты наряду с «Мисс вселенная», «Мисс мира» и «Мисс интернешнл».