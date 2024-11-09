Рецидивисты ограбили магазин в Шушарах ради товаров за четыре тысячи рублей

Около полудня 7 ноября в полицию поступило сообщение о том, что из магазина в доме 2-1 по Новгородской улице в Шушарах двое неизвестных похитили с полки товары на сумму 4029 рублей, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место полицейские задержали двух мужчин с похищенным товаром у дома 2 по Школьной улице. Злоумышленников в возрасте 27 и 32 лет доставили в отдел полиции для разбирательства.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Выяснилось, что это далеко не первые криминальные похождения друзей, ранее они были судимы за кражи и иные преступления.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что из квартиры 74-летнего коллекционера на улице Некрасова украли две картины стоимостью 10 млн рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Андрей Маркелов