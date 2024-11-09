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Коммерсантъ FM
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Южная Корея обвинила КНДР в создании помех в сигналах GPS

КНДР уже два дня подряд создает помехи в работе южнокорейских сигналов GPS, сообщило Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи (JCS). По его данным, действия северокорейской стороны повлияли на несколько кораблей и десятки гражданских самолетов.

JCS уточняет, что подавление помех было осуществлено в районах Хэджу и Кэсон на севере страны. Ведомство предупредило об опасности подобных атак суда и гражданские самолеты, работающие в Желтом море. Южнокорейские военные призвали КНДР немедленно прекратить создание помех и предупредили, что страну привлекут к ответственности, передает «Рёнхап».

Южная Корея еще в 2016 году говорила Совету Безопасности ООН, что КНДР глушит GPS-сигналы и этим угрожает безопасности гражданских транспортных средств, а также нарушает международные соглашения. О блокировании GPS-сигналов Южная Корея также сообщала в июне 2024-го.

О ситуации на Корейском полуострове — в материале «Ъ» «Страна утренней важности».

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